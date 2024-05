A maior celebração da carreira de Madonna será na noite deste sábado (4) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. As autoridades estimam que 1,5 milhão de pessoas devem comparecer ao show, que está previsto para se iniciar às 21h45min e ter duas horas de duração. A abertura ficará por conta do DJ Diplo, às 20h e, após a apresentação da diva, haverá um after comandado pelo DJ Pedro Sampaio.