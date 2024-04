Anitta lançou nesta sexta-feira (26) seu novo álbum Funk Generation, produção de 15 faixas que dá continuidade a base de sua carreira que nasceu nos bailes do Rio de Janeiro. Em uma publicação nas redes sociais, escrita em inglês, espanhol e português, a cantora disse estar feliz de ver o funk como fonte de inspiração no Brasil e no mundo: