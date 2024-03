Amigos e familiares se despediram do músico João Vicenti na manhã desta quarta-feira (27). O gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós lutava contra um câncer no rim havia seis meses e morreu na noite de terça-feira (26), no Hospital São Lucas, em Porto Alegre. O velório ocorre desde as 10h no Crematório Metropolitano, também na Capital.