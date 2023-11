Com uma agenda de oito shows, o grupo RBD se apresenta no Brasil pela primeira vez, após 15 anos, nesta quinta-feira (9). Dulce Maria, Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez e Christopher Uckermann se reúnem para a turnê de despedida Soy Rebelde Tour, com apresentações que contarão com mais de duas horas de duração cada.