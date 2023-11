O cantor e compositor Delacruz, dedicado ao trap romântico, se prepara para lançar um novo álbum nos próximos meses. Em passagem pelo Estado na semana passada (em show no Distrito Arena, em Cachoeirina, no dia 3 de novembro) o carioca de 25 anos – que é a voz dos hits Aladdin, Sobre Nós, Me Leva, integrou o projeto Poesia Acústica e fez parceria com nomes como Ludmilla e MC Marcinho (1977 – 2023) – conversou com GZH.