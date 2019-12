VÍDEO Da periferia de Porto Alegre para o Brasil, jovens falam sobre o sucesso de "Ticolé": "Estamos nos sentindo lá em cima" Funk da dupla atingiu cerca de 39 milhões de visualizações e se consagrou como o vídeo mais visto no YouTube no Brasil em 2019; confira a conversa de GaúchaZH com os guris