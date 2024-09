Fábio Porchat estreia show no Estado e promete: "Uma risada a cada 10 segundos"

Em seu programa exibido nas noites de terça-feira no GNT, Fábio Porchat dá voz a convidados ilustres e pessoas da plateia, que contam momentos inusitados pelos quais já passaram. Mas, quando está sozinho no teatro, é o próprio Porchat quem expõe seus perrengues de viagem, afinal, vira e mexe ele está carimbando o passaporte para novas jornadas. E é aí que ocorrem situações bizarras, que vão de perseguição de um gorila na África a massagem erótica na Índia. Tudo isso o público gaúcho poderá acompanhar com a estreia do espetáculo Histórias do Porchat, que será apresentado de amanhã até domingo em Passo Fundo, Novo Hamburgo, Canoas e Caxias do Sul. Nos dias 22, 23 e 24 de novembro, ele volta ao Estado para apresentações em Santa Maria, Porto Alegre e Gramado.