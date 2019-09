Porto Alegre em Cena "PI - Panorâmica Insana" tem elenco de peso, histórias reais e 11 mil peças de roupa no palco Cláudia Abreu, Leandra Leal, Luiz Henrique Nogueira e Rodrigo Pandolfo sobem ao palco do Teatro do Sesi neste sábado (14) e no domingo (15)