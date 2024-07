Concurso de Cucas é uma das atrações do Festival de Inverno Lourenciano

A beleza da Lagoa dos Patos, que atrai turistas para a Costa Doce no verão gaúcho, também reserva experiências incríveis nos dias mais frios. A quarta edição do Festival de Inverno Laurenciano, multifeira que ocorre na cidade de São Lourenço do Sul de 6 a 11 de agosto, vai seguir a tradição dos anos anteriores e, entre muitas atrações gastronômicas e culturais, apresentar mais um Concurso de Cucas. A iniciativa é do Supermercado Guanabara, grupo que nasceu na cidade de Pelotas mas coleciona clientes também no município, sendo referência para quem gosta de soltar a criatividade na hora de preparar a iguaria, que é tradicional na cidade e também nas comunidades do interior.