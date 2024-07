3 motivos para prestigiar a Feira de Inverno Guanabara

Com a chegada do inverno, cresce a procura por produtos como vinhos, queijos, embutidos e cafés. Diante de tantas marcas e sabores, nem sempre é fácil escolher o que levar para casa para aquecer os dias frios. E que tal experimentar antes de decidir? A Feira de Inverno Guanabara, promovida nas lojas das cidades de Pelotas e Rio Grande, é uma oportunidade única para quem quer garantir produtos de qualidade e ainda aprender novas receitas. Isso porque a feira conta com estandes de degustação, onde os clientes podem esclarecer dúvidas com consultores técnicos, e também participar de aulas de culinária com chefs de cozinha locais. A ideia, de acordo com o Gerente de marketing do Grupo Guanabara, Luciano Canteiro, é valorizar os talentos da cidade e garantir uma experiência de compra diferenciada.