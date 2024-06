Sympla apoia iniciativas de produtores de eventos gaúchos após enchente

Com casas de show, teatros e outros espaços voltados para eventos fechados em função da enchente do mês de maio, o Rio Grande do Sul vive um momento de reconstrução para quem trabalha neste setor. Um relatório, apresentado na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado, mostrou um panorama dos impactos da enchente para o setor cultural gaúcho e os números são bastante significativos: 242 eventos foram cancelados ou adiados e, somente em Porto Alegre, 86 espaços com atividades ou com acervo cultural foram afetados fisicamente pelas chuvas.