Feira de Inverno Guanabara apresenta produtos e cursos de gastronomia

Um espaço para descobrir produtos e sabores típicos da estação mais fria do ano. É com essa proposta que o Supermercado Guanabara lança mais uma edição da Feira de Inverno, evento que já faz parte do calendário anual do grupo. Durante o mês de julho, lojas da rede localizadas nas cidades de Pelotas e Rio Grande vão contar com estandes de produtos que compõem a gastronomia invernal, como vinhos, queijos, cafés e embutidos. Os clientes poderão realizar a degustação e receber informações com consultores especializados.