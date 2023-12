Em 26 de novembro, a Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou a terceira edição do evento Trombetas e Festas. O encontro começou às 11h (horário de Brasília) com o objetivo central de abordar o projeto de Deus para a salvação da humanidade, compartilhando alertas baseados no que está registrado nas Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento.