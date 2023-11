Durante 88 dias, entre 26 de outubro e 21 de janeiro de 2024, a cidade de Gramado se transforma na terra do Papai Noel. Seja pela decoração grandiosa e planejada, pela extensa programação artística, ou ainda por pequenos detalhes, como os pinheirinhos natalinos que recebem um concurso de decoração que reúne famílias e empresas para decorar as árvores plantadas ao longo da Avenida Borges de Medeiros, no centro da cidade. O Natal Luz de Gramado já é consolidado por muitas pessoas como um dos grandes destinos de final de ano no Brasil.