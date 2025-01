Quem é Walter Salles, diretor de "Ainda Estou Aqui", filme indicado ao Oscar 2025

Aos 68 anos, diretor volta ao Oscar por "Ainda Estou Aqui". Alile Dara Onawale / Divulgação

Walter Salles é um dos nomes mais prestigiados do cinema brasileiro. Em alta, ele retorna ao Oscar em 2025, 25 anos após a sua primeira indicação com Central do Brasil, em 1999.

O cineasta carioca de 68 anos dirige Ainda Estou Aqui, uma produção original Globoplay inspirada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. A obra concorre nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Estrelado por Fernanda Torres, que disputa a estatueta de Melhor Atriz, e Selton Mello, o longa também conta com Fernanda Montenegro, que, assim como a filha, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, em 1999, por Central do Brasil.

Quem é Walter Salles?

Natural do Rio de Janeiro, Walter Salles é filho do banqueiro e diplomata Walther Moreira Salles, fundador do Unibanco, e cresceu em uma das famílias mais influentes do país.

Ele também é irmão do produtor, diretor e roteirista João Moreira Salles, idealizador da revista Piauí, do autor Fernando Moreira Salles e do banqueiro Pedro Moreira Salles.

Formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e em Comunicação Audiovisual pela Universidade do Sul da Califórnia, ele iniciou a carreira como documentarista, dirigindo produções como Krajcberg, o Poeta dos Vestígios (1987).

Seu primeiro longa-metragem, A Grande Arte (1991), foi aclamado pela crítica, mas foi com Central do Brasil (1998) que Walter Salles conquistou reconhecimento internacional.

A obra foi premiada com o Urso de Ouro no Festival de Berlim e o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, além das indicações ao Oscar.

Outros sucessos de Walter Salles

Walter Salles com o ator Viggo Mortensen, no Festival de Cannes, em 2012. Alberto Pizzoli / AFP

Entre outros grandes destaques de Salles estão Abril Despedaçado (2001), inspirado no romance do escritor albanês Ismail Kadaré, e Diários de Motocicleta (2004), que narra a juventude de Che Guevara.

Ambos os filmes foram indicados ao Globo de Ouro e consolidaram a reputação do diretor no exterior. O segundo ainda levou o Oscar de Melhor Canção Original, pela trilha Al otro lado del río, de Jorge Drexler.

Outros trabalhos notáveis incluem Linha de Passe (2008), vencedor do prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes, e Água Negra (2005), um terror estrelado por Jennifer Connelly. Também dirigiu o filme Na Estrada (2012), que contou com a presença de Kristen Stewart, Viggo Mortensen e Kirsten Dunst.

Além disso, ele colaborou em diversas ocasiões com a cineasta Daniela Thomas, como em Terra Estrangeira (1995) e O Primeiro Dia (1998). Em 2003, Walter Salles ainda foi eleito um dos 40 Melhores Diretores do Mundo pelo jornal britânico The Guardian.

Vida pessoal