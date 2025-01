Filme ainda não tem data de estreia no Brasil. Divulgação / Undiscovered Country Film

Chega aos cinemas dos Estados Unidos nesta sexta-feira (17) o filme Grande Theft Hamlet, gravado no jogo GTA Online. A obra já está disponível no Reino Unido e aparece com grande aprovação na nota do Rotten Tomatoes, site de avaliações de produções audiovisuais.

Descrito como um documentário, o filme aborda dois atores desempregados tentando montar Hamlet, a clássica peça de Shakespeare, inteiramente dentro do GTA Online durante o lockdown motivado pela pandemia de covid-19.

A peça virtual foi uma iniciativa dos atores Sam Crane e Mark Oosterveen, que recrutaram outros jogadores para compor o elenco. A direção, além de Crane, também é feita por Pinny Grylls.

Crítica

Produzido inteiramente dentro do jogo GTA, o filme teve uma aprovação de 95% no Rotten Tomatoes, com 41 reviews de críticas especializadas.

Grande Theft Hamlet estreou na SXSW 2024, onde recebeu o Prêmio do Júri de Melhor Documentário.

O longa também foi indicado ao London Critics Circles Film Awards.

Encenação

Em razão da pandemia, os atores ficaram sem trabalhar. Os dois jogavam GTA Online, de forma simultânea. Na franquia, os jogadores podem cumprir missões e andar por cenários enquanto interagem com elementos do cenário.

Crane e Oosterveen se depararam com um anfiteatro abandonado. Nesse momento, surgiu a ideia de encenar a peça de Shakespeare. A dupla então chamou atores conhecidos para criarem avatares no jogo e fizeram testes.

Hamlet foi encenada para uma audiência pequena, composta por pessoas que descobriram a ação através das redes sociais e assistiram da plateia com seus avatares.

O jogo GTA Online permite que os usuários utilizem microfones para falar durante as partidas. Os atores aproveitaram a funcionalidade para gravar as próprias falas.

Brasil

A Mubi adquiriu os direitos para distribuição do filme nos cinemas e os direitos globais para streaming. O filme ainda não tem data de estreia no Brasil.

No entanto, a conta oficial da plataforma publicou o trailer legendado no X (antigo Twitter) e informou que o filme estará disponível em breve no catálogo.

Sinopse