A atriz Anouk Aimée, um dos grandes símbolos do cinema francês do século 20, morreu aos 92 anos nesta terça-feira (18) em sua casa em Paris, anunciaram o seu agente e a sua família. O óbito da estrela de Um Homem, Uma Mulher (1966), Lola, a Flor Proibida (1961) e La Dolce Vita (1960), entre outros clássicos do cinema, foi divulgada por Sébastien Perrolat, da agência TimeArt.