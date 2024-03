Primeiro filme que conta a história do grupo musical que conquistou o Brasil nos anos 1990. Dinho, Júlio, Bento, Sérgio e Samuel formam uma das bandas mais inusitadas e amadas pelo grande público, os Mamonas Assassinas. Com letras irreverentes e visuais fantasiosos, o longa se propõe a fazer uma viagem no tempo, desde a formação da banda, até o trágico final, em uma queda de avião em 1995.