Em 1995, Cheryl Strayed embarcou em uma jornada de autoconhecimento na natureza. A escritora precisou lidar com a morte súbita de sua mãe quando tinha 22 anos. Aos 26, estava lidando com o luto, um vício em heroína e um divórcio recente. Foi então que ela decidiu percorrer parte da Pacific Crest Trail, uma trilha que atravessa o oeste dos Estados Unidos, desde a sua fronteira com o México até a divisa com o Canadá.