Os cinéfilos já estão prontos para comemorar — e também reclamar. Afinal, a temporada de premiações começa neste domingo (7), com a entrega dos troféus do Globo de Ouro. Será um ano de (re)consolidação, depois de uma série de polêmicas, incluindo acusações de falta de diversidade e de ética, que levou a uma perda de prestígio em 2021. Depois de mudanças profundas, a tradicional distinção dada aos filmes e séries retorna à sua plena forma. E com novidades.