Cinema do RS Os filmes, os prêmios e a palavra de quem produz: o que esperar da mostra de longas gaúchos do Festival de Gramado Os três filmes concorrentes serão exibidos no Canal Brasil, a partir das 21h30min, de sexta a domingo. Depois, estarão disponíveis nos serviços de streaming Canais Globo e Globoplay + Canais ao Vivo, de 16 a 21 de agosto