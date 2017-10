Miles Aldridge / Time/Divulgação

O ator Kit Harington, que interpreta Jon Snow na série Game of Thrones, voltou atrás na sua fala, feita ao jornal Sunday Times no ano passado, em que afirmou que os homens sofrem sexismo na indústria cinematográfica, assim como as mulheres.

Em entrevista veiculada no último dia 21 no jornal The Guardian, Harington se corrigiu. Ele disse que errou ao usar a expressão "sexismo" e que sua posição de homem não é semelhante à da mulher na sociedade.

— Sexismo contra homens não é algo que eu deveria ter dito. Acho que o que eu quis dizer era ser objetificado — afirmou o ator.

No ano passado, o ator disse se incomodar com a importância à aparência dada na área do cinema e que percebia isso quando era solicitado a tirar a roupa em ensaios fotográficos.

— É humilhante. De certa maneira, você poderia argumentar que fui contratado por uma aparência que tenho. Há um sexismo que acontece em relação aos homens. Há definitivamente um sexismo em nossa indústria que acontece com as mulheres, e há com os homens também — declarou o ator na época.