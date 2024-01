Quando soava o apito, ao final do expediente, uma pequena multidão saía às ruas de Rosário do Sul em direção às suas casas. Não era para menos. No auge da produção, a Cia. Swift do Brasil chegou a empregar um quinto da população do município, distante cerca de 380 quilômetros de Porto Alegre. Além disso, a empresa exerceu forte influência política, social e cultural em toda a região da Campanha, de tal maneira que, até hoje, a frase “Ah, se a Swift ainda existisse” é escutada por aquelas bandas, em tom de nostalgia.