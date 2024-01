Existem muitas relíquias guardadas no acervo de cerca de 10 mil itens do Museu Júlio de Castilhos, o mais antigo do Estado, que ocupa dois casarões seculares na Rua Duque de Caxias. Algumas delas são pouco conhecidas. Exemplo? As peças em miniatura de Ovídio Magalhães, que retratam cenas ou personagens da vida real. Aliás, o próprio artista é um ilustre desconhecido da maioria dos porto-alegrenses.