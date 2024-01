A Revolução de 1923 foi o último grande conflito armado civil do Rio Grande do Sul. Anteriormente, os gaúchos já haviam se envolvido em lutas fratricidas na Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, e na Revolução Federalista (também conhecida como Revolta da Degola), de 1893 a 1895. Desta vez, boa parte da população pegou em armas para solucionar um impasse institucional – Borges de Medeiros recém havia tomado posse para o quinto mandato consecutivo à frente do governo do Estado e a oposição, liderada por Assis Brasil, alegou fraude nas urnas.