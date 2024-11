Dando continuidade às comemorações de uma década de centro cultural, o Instituto Ling recebe o show do álbum Lágrimas no Mar, parceria do cantor e compositor paulista Arnaldo Antunes com o pianista pernambucano Vitor Araújo. O sucesso pode ser medido pela procura do público: os ingressos esgotaram-se em menos de 48 horas.