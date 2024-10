Programe-se Notícia

João Maldonado celebra 60 anos com novo lançamento e mais destaques desta segunda-feira

"Todas as Canções", mais recente álbum do artista, está disponível nas plataformas de streaming e conta com a colaboração de importantes nomes da música brasileira

07/10/2024 - 04h00min Atualizada em 07/10/2024 - 04h00min