O espetáculo musical para todas as idades Bita e os Animais desembarca em Porto Alegre para sessões neste sábado (13) e domingo (14), às 15h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), na Capital. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e estão à venda no site do Theatro São Pedro e na bilheteria do teatro em dias de espetáculo. Sócios do Clube do Assinante e um acompanhante têm 50% de desconto na compra pelo site.