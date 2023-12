Encerrando a programação do Natal dos Encantos 2023, o Show de Natal ocorre na quinta-feira (28), às 18h30min, no Paço Municipal de Porto Alegre (Praça Montevidéu, 10), com apresentações da banda Tchê Guri, da cantora Luiza Barbosa e do músico Wilson Paim. A entrada é gratuita, sem a necessidade de retirada de senhas.