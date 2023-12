O combo Pedro Verissimo + Marmota Jazz volta ao palco do Grezz (Rua Almirante Barroso, 328) na noite desta sexta-feira (22), às 20h, com ingressos a R$ 60, via plataforma Sympla. Com molde nos Christmas Albums de Frank Sinatra e Ella Fitzgerald, o grupo apresenta versões jazzísticas de standards natalinos misturadas com uma seleção dos melhores momentos do repertório da banda até o momento.