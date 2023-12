Depois de um histórico show em junho no Estádio Beira-Rio que vai virar DVD e uma apresentação com orquestra em setembro, ambos na Capital, o Jota Quest retorna ao Estado nesta quinta-feira (28), às 23h59min, para uma apresentação no Maori Beach Club (Rodovia RS-389, km 29), em Xangri-lá, no Litoral Norte. Os ingressos estão à venda pela plataforma Uhuu a R$ 90 (arena) e R$ 200 (vip). Os 50 primeiros sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto, e os demais, 30%.