Com pouco mais de 20 anos de carreira, o violonista Cainã Cavalcante se apresenta nesta quinta-feira (9), às 20h, no Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1.028), em Porto Alegre, como parte do projeto Mundo do Violão, que destaca o instrumento em diversos gêneros musicais. Os ingressos estão à venda por R$ 35 em sympla.com.br, com 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante.