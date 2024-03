Com o feriado de Páscoa chegando – a Sexta-feira Santa cai em 29 de março em 2024 – as famílias programam passeios e viagens. Se, em alguns casos, os destinos dentro do Estado são os preferidos, outros viajantes têm se programado para conhecer cidades mais distantes, porém com voos curtos, mesmo que com poucos dias disponíveis.