A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) informou, nesta sexta-feira (1º), que 10 pontos estão impróprios para banho no Rio Grande do Sul. O relatório de balneabilidade indica que os locais onde o banho não é recomendado ficam nas cidades de Barra do Ribeiro, Pelotas, Candelária, Restinga Seca e Tapes. No Litoral Norte, todos os locais estão em condições.