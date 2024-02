Pelo quarto ano, o Balneário Cassino vai contar com a festa do bloco Os 100 Limites durante o Carnaval. O bloco de rua é inclusivo e tem como objetivo tornar acessível a festa para pessoas com deficiência (PCDs). Neste ano, a novidade é que intérpretes de Língua Brasileira de Sinais, vão acompanhar o grupo traduzindo as músicas que vão tocar no desfile.