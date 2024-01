A semana começou com tempo firme, sol forte e céu azul com algumas nuvens na praia de Tramandaí, no Litoral Norte. Antes mesmo das 9h desta segunda-feira (29), o movimento de veranistas com cadeiras e guarda-sóis já aumentava na faixa de areia. Mais cedo, contudo, a maioria das pessoas optou por caminhar e correr perto da água ou na Avenida Beira Mar.