O número de locais impróprios para banho aumentou nesta semana no Rio Grande do Sul. O terceiro relatório da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), divulgado nesta sexta-feira (29), aponta que 11 dos 91 locais pesquisados são considerados inadequados — dois a mais ante o boletim da semana passada. Já o número de locais com boas condições apresentou estabilidade, caindo de 81 para 80. O material é atualizado semanalmente, com divulgação na sexta-feira.