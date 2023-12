Com a temporada de verão aberta, o movimento só aumenta nas praias do Litoral Norte. Uma das mais procuradas da região, no entanto, tem preocupado veranistas no que diz respeito à segurança à-beira-mar. Em Torres, moradores e turistas têm apontado quantidade insuficiente de guaritas de salva-vidas em alguns pontos da praia, uma vez que algumas estruturas estão desabilitadas ou em reformas.