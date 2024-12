Profissionais do Grupo RBS são reconhecidos no Prêmio Senge-RS de Fotografia

O Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (Senge-RS) anunciou, na noite da última quarta-feira (4), os vencedores da primeira edição do Prêmio Senge-RS de Fotografia. Entre os profissionais reconhecidos, estão dois fotojornalistas do Grupo RBS: Duda Fortes e Jonathan Heckler.

Nesta primeira edição, o prêmio teve como tema “Uma história de superação em fotos”. Conforme o Senge-RS, a iniciativa buscou registrar os esforços de reconstrução do Estado após a enchente de maio deste ano, com o objetivo de “homenagear a resiliência do povo gaúcho e documentar momentos que simbolizam a retomada da vida em meio à adversidade”.

Duda Fortes conquistou o primeiro lugar na categoria profissional, com uma fotografia que retrata soldados descarregando suprimentos do Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico (NAM), em Rio Grande. Jonathan Heckler ficou com a terceira colocação na mesma categoria, com uma imagem que mostra a destruição no bairro Sarandi, em Porto Alegre.

A premiação recebeu inscrições de fotógrafos profissionais, amadores e colaboradores do Senge-RS, e as imagens foram avaliadas por um júri composto por profissionais de diferentes áreas.

Confira a lista de vencedores

Categoria Profissional

1º lugar: Duda Fortes

2º lugar: Laura Rolim da Silva

3º lugar: Jonathan Heckler

Categoria Amador

1º lugar: Gabriel Renner

2º lugar: Jade Grawer

3º lugar: Luiza Vlasak

Categoria Especial

1º lugar: Carolina Zeni

2º lugar: Ricardo Barreira Orling

3º lugar: Fernanda Porchetto Martins