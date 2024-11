A décima temporada do Desafio Farroupilha, reality de danças tradicionais gaúchas da RBS TV estreia no dia 22 de novembro com uma "batalha de gigantes". Dois dos mais premiados e importantes CTGs do Rio Grande do Sul vão participar da disputa, apresentada pelo Jornal do Almoço, para homenagear grandes artistas de nossa música que completaram 25 anos de carreira cada.