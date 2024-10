Tradição alemã: quem é o último fabricante de sapatos de pau, símbolo do município de Westfália

A serragem que cobre o chão de um galpão na linha Berlim, em Westfália, no interior do Vale do Taquari, fornece indícios da produção inusitada que nasce das mãos de um agricultor aposentado. Os desenhos e exemplares nas paredes de madeira revelam que o trabalho em marcenaria, feito com esmero por Hugo Pott, transforma troncos de árvore em sapatos de pau artesanais. O senhor de 68 anos foi incumbido de uma missão simbólica: ser o guardião da tradição westfaliana.