Leitura de cartas escritas por imigrantes marca evento da Unisinos que celebra o Bicentenário da Imigração Alemã

“Estimados amigos, moramos em uma região que não pode ser imaginada mais bela e melhor”, escreveu um imigrante alemão vivendo em São Leopoldo no século 19. O trecho da carta foi lido pelos atores Yanto Laitano e Ilana Lehn, no Fórum Brasil e Alemanha: passado, presente e futuro – Vozes da Imigração Alemã, organizado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) nesta quarta-feira (16). O evento faz parte das comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã.