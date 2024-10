A Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) realiza nesta quarta-feira (16) o Fórum Brasil e Alemanha: passado, presente e futuro - Vozes da Imigração Alemã. Na quinta-feira (17) é a voz do Fórum Brasil e Alemanha: passado, presente e futuro - Conexões entre Brasil e Alemanha. Os eventos celebram os 200 anos da imigração alemã, discutindo história e projetando futuro das relações entre os países.