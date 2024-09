A cada 100 mil pessoas que moram no Rio Grande do Sul (RS), 205,4 residem em asilos ou instituições de longa permanência para idosos. No Brasil, essa relação é de 79,2 a cada 100 mil. O Estado é o único no país em que essa relação passa dos 200. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que lançou nesta sexta-feira (6) um novo panorama do Censo Demográfico 2022, a respeito de domicílios.