O Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, será um dos destaques de documentário que busca captar imagens e histórias das estátuas mais grandiosas do planeta. Para registrar o monumento, os cineastas turcos responsáveis pelo projeto, Burak Akyol e Eren Cakir, visitarão o Rio Grande do Sul de 13 a 19 de agosto.