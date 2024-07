Em 25 de julho celebra-se o Dia de São Cristóvão, data marcada por solenidades em alusão ao santo conhecido como protetor dos motoristas e viajantes. Além das missas e orações, bênçãos aos motoristas e procissões motorizadas marcam as homenagens ao santo. No próximo domingo (28), Porto Alegre e Canoas devem levar milhares de condutores às ruas, com duas procissões agendadas.