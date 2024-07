Antônio Claudir Weiand, presidente da Florestal Alimentos, faleceu na noite desta quinta-feira (11), aos 72 anos. Weiand ingressou na empresa em 1980 e deixou um legado de inovação e crescimento no ramo empresarial. Segundo divulgado pela empresa, ele sofreu um mal súbito e foi encontrado sem vida no apartamento onde residia, em Lajeado, no Vale do Taquari. Os vizinhos acionaram o Samu.