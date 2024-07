Artista visual, mãe de Lia e de Cássia, grafiteira e muitos outros adjetivos definem – ou tentam – a brasiliense Gugie Cavalcanti. Ela é quem assina um dos maiores grafites já feitos no Rio Grande do Sul. As mãos talentosas e representativas da criadora deram vida e cor a uma parede externa enorme – são 360 metros quadrados – que cerca a Quadra Petrobras, do Museu da Cultura Hip Hop RS.