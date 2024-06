Milhares de devotos de diversas idades participam das celebrações de Santo Antônio em Porto Alegre na manhã desta quinta-feira (13). Na Paróquia Santo Antônio do Partenon (Rua Luís de Camões, 35), a celebração iniciou às 7h e vai até 19h, com missas festivas de hora em hora. A expectativa, conforme a organização do evento, é receber cerca de 10 mil pessoas ao longo do dia.