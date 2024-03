O padre Darlan Schwaab, vigário da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em São Jerônimo, publicou no sábado (9) um pedido de desculpas em seu perfil pessoal no Instagram, após postagem de grande repercussão sobre o Dia Internacional da Mulher, um dia antes. Em um story, ele felicitou somente “aquelas que aceitam o parabéns sem encher o saco com alguma militância”, seguido de um emoji que representa um beijo. Na mesma postagem, afirmou: “para quem não nasceu mulher, mas se considera uma… a data não é 08/03, mas sim 21/09 (dia da pessoa com deficiência)”.